Ja, ich führe eine offene Beziehung. Nein, ich schlafe nicht mit jedem

Und obwohl mir das nicht immer unangenehm war – immerhin bade ich gern in männlicher Aufmerksamkeit, und hin und wieder springen dabei auch ganz gute Typen für mich heraus –, nahm ich dieses Prinzip mehr und mehr als Problem wahr. Erstens hatte ich keinen Bock darauf, ständig irgendwelche Flirtversuche abzuwehren. Und zweitens fühlte ich mich ungewohnt objektiviert.

Nicht mal in der Zeit, als ich noch Single war (und, ganz nebenbei, viel jünger), wurde ich derart umschwärmt. Gilt in den Augen mancher Männer eine Frau, die neben ihrer Beziehung Abenteuern nachgeht, als wahllos? Stufen sie sexuell aktive Frauen als „leicht zu haben“ ein? Oder fallen da einfach zivilisatorische Hemmschwellen?

Ich beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen, und verabredete mich noch einmal mit Sebastian. Diesmal ohne Kekse, dafür mit Bier. Und stellte ihm die Frage, die ich ihm schon im besagten Augenblick hätte stellen sollen: Wieso, verdammt?

Wenn eine Frau keinen Bock auf Monogamie hat, muss sie offensichtlich eine triebgesteuerte Wahnsinnige sein, die alles vögelt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist

Es brauchte ein paar Flaschen, bis Sebastian aus Plattitüden wie „Versuchen kann man's ja“ und „Du bist halt eine hotte Frau“ heraus und zum eigentlichen Kern seiner Erwägungen kam: „Wenn du mir erzählst, dass du in einer offenen Beziehung bist, dann ist das für mich erstmal so, als wärst du Single, also eine potentielle Möglichkeit. Und dann bist du auch noch in einer Beziehung, was bedeutet: keinerlei Verpflichtungen, wenn ich mit dir schlafe. Was dich natürlich super attraktiv macht. Wenn du mir erzählst, dass du dich nicht auf einen einzigen Mann beschränken willst, dann heißt das doch, dass du es gern mal krachen lässt. Und außerdem klingt das für mich quasi wie eine Einladung. Denn, warum sonst solltest du mir das erzählen?“

Halten wir fest: Als Frau in einer offenen Beziehung bin ich 1) eine bequeme Bank, äh, Matratze, 2) sexuell überaktiv und 3) offensichtlich willig, weil ich drüber spreche.

Und das aus dem Mund eines gebildeten, freiheitlich denkenden, linken Mannes. Wenigstens war er nicht stolz drauf. Heulen könnte ich trotzdem. Denn seine Gedanken offenbarten, wie sehr sich viele Männer von unhinterfragten Klischeebildern bestimmen lassen, die sagen: Wenn eine Frau keinen Bock auf Monogamie hat, dann muss sie ja offensichtlich eine triebgesteuerte Wahnsinnige sein, die alles vögelt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Als ob es nichts dazwischen gäbe. An oder Aus.

Das gilt erst recht für all die Kerle, die mich nichtmal kennen, dafür aber meine Facebook-Inbox mit den plumpesten Angeboten zuballern, seit ich in einer Fernsehsendung über mein Beziehungskonzept gesprochen habe. „Man sieht sofort, dass man mit dir Spaß haben kann“, ist meine absolute Lieblings-Begründung für Sex-Anfragen aus dem totalen Nichts. Geht's noch? Sieht man mir vielleicht auch an, ob ich es gern von vorn, von hinten oder von der Seite mag?

Man könnte sich fragen: Warum erzähle ich überhaupt davon, wenn mich die Reaktionen so nerven? Wenn Freunde mich fragen, was mich gerade bewegt, könnte ich auch von meinem neuen Küchentisch erzählen, über den freue ich mich nämlich sehr. Wenn Leute wissen wollen, worüber ich schreibe, könnte ich genauso gut irgendetwas von „über gesellschaftlich relevante Themen“ murmeln. Wenn mich jemand fürs Fernsehen anfragt, brauche ich nicht hinzugehen. Ich muss niemandem erzählen, was ich schreibe oder wie ich liebe, wenn mich die Reaktionen darauf nerven.