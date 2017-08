Das ABC der Fitness-Apps

O wie Ohne Netz

Vor allem Apps für das Lauftraining brauchen ein ordentliches GPS-Signal. Wenn man also ab und an in der Natur und nicht in der Großstadt laufen will, kommt es hin und wieder vor, dass die App deinen Weg nicht vollständig nachvollziehen kann. Was einem als Läufer weh tut wie ein Stich ins Herz. Denn die Qualen der letzten Kilometer werden nicht angerechnet, das senkt den Durchschnitt, den Platz im Ranking und lässt einen schlechter aussehen als man ist. In diesem Moment spürt man besonders, wie absurd abhängig man vom Lob eines kleinen Programms auf dem Smartphone sein kann.

P wie Plansterben

Die Apps schlagen einem freundlicherweise Trainingspläne vor. Man nimmt sich also vor, in vier Wochen fünf Kilometer zu schaffen oder ein Workout ohne Pause durchzustehen. Nach drei Wochen gibt man sich zusätzliche zwei Wochen – man will es ja nicht übertreiben (Siehe auch Fitnesslevel-Fail). Nach Ablauf der eigens gesetzten Frist akzeptiert man dann einfach sein Versagen. Das wird sich schon irgendwann werden, redet man sich ein. Der ursprüngliche Plan ist tot (Siehe auch „Lieber morgen“-Lücke).

Q wie Qualen-Kurve

So wirklich kommt nie der Moment, in dem man es bei den Workouts wirklich einfach hat. Dafür sorgt das Bewertungssystem der App. Eigentlich eine gute Sache. Wäre da nicht immer wieder dieses Rumgequäle. Denn sobald man angibt, dass das letzte Workout vergleichsweise easy war, legt die App beim nächsten Mal zwei (oder drei oder vier) Schippen drauf. Die Qualen-Kurve zeigt steil nach oben. Wäre ja sonst auch zu einfach (Siehe auch Kondition und Warm-Up-Panik).

R wie Rechnungs-Phobie

30 Minuten Intervall-Training und gerade mal 400 Kalorien verbrannt?! Auch das ständige Drücken auf den Aktualisierungs-Button bringt immer wieder das gleiche Ergebnis: Tatsächlich, man hat nach der ganzen Tortur nicht einmal sein Frühstück abgebaut. Und für einen Kilometer soll man zehn Minuten gelaufen sein?! Das trägt nicht gerade zur Motivation bei. Deshalb versucht man die ganze Mathematik direkt außen vor zu lassen – das Ergebnis gefällt einem ja sowieso nicht (Siehe auch Ansporn durch Punkte).

S wie Schamgefühl

Die Gym-Mitgliedschaft hat auf Grund von Motivationsmangel nicht funktioniert, in der Sportgruppe kam man sich neben den ganzen durchtrainierten Menschen dämlich vor und Youtube-Videos waren auch nicht das Wahre. Die Fitness-App soll es nun als letzte Instanz reißen. Allerdings gibt man nur ungern zu, dass man jetzt schon ein voll automatisiertes Programm braucht, damit man seinen Hintern hochkriegt. Den Kollegen erklärt man diesen Schritt als reine Übergangsphase bis man ein vernünftiges Fintessstudio oder einen Yoga-Kurs, die die eigenen Ansprüche erfüllen, gefunden hat.

T wie Toter-Mann-Übung

Die einzige Übung, die in keiner App enthalten ist, die aber garantiert jeder App-Nutzer früher oder später durchführt. Manchmal scheinen der Boden und Rückenlage mit allen Vieren weit von sich gestreckt eben sehr viel einladender als noch einen einzigen Liegestütz zu machen. Im Hintergrund hört man währenddessen die Minutenansagen der App, die einen eigentlich darüber informieren soll, wie lange man für die Übung braucht, einem aber eigentlich nur verrät, dass man bereits seit drei Minuten einfach nur regungslos auf dem Boden liegt (Siehe auch Inkompetente Ausführung).

U wie Überschwängliche Reden

„Ich werde so schlank und fit sein – wirst schon sehen“. Jaja, das hätte man gerne so. Zwei Wochen drin und man freut sich, wenn man sich dazu aufraffen konnte, zumindest eine Wochenaufgabe zu machen. Bei Nachfragen anderer versucht man kleinlaut auszuweichen oder nuschelt irgendetwas vor sich hin und macht sich dann ganz schnell aus dem Staub (Siehe auch Plansterben).

V wie Verbesserung

Ein kleiner Trost, den man nach dem ganzen Gestrampel und Gehüpfe hat: Ab einem gewissen Moment merkt man tatsächlich eine Verbesserung – und sei es nur, dass man das Aufwärmen ohne Pause und Hyperventilieren schafft (Siehe Warm-up-Panik). An guten Tagen sieht man sogar leicht die Muskeln hervorkommen.

W wie Warm-Up-Panik

Tag 1. Man geht voll motiviert an die Sache ran. Das Warm-Up geht los, man ist total in der Materie drin – für genau zwei Minuten. Von da an ist es nur noch die Hölle. Wenn das nur das Aufwärmen war, was kommt dann danach (Siehe auch Kondition und Qualen)?

X wie X-Hop

Simple Übung und Teil des Anglizismen-Chaos von Fitness-Apps. Theoretisch muss man einfach nur ein X springen, der Begriff selbst lässt einem im ersten Moment allerdings erst einmal verwirrt zurück. Etwas, was einem öfters passiert: Englische Begriffe, die einem um die Ohren geknallt werden, ohne dass man auch nur ansatzweise eine Ahnung hat, was da von einem verlangt wird. Kleines Beispiel: Jumping-Jacks. Hätte es „Hampelmann“ nicht auch getan?

Y wie Yoga-Falle

Die Musik, die Stimmlage der Trainerin, die Bewegungen: alles in der Yoga-App ist ruhig und geschmeidig. Der Sport wirkt geradezu einladend. So ein bisschen dehnen und strecken kann ja nicht so schwierig sein. Falsch gedacht! Es ist anstrengend! Und wie! Nur weil alles vergleichsweise langsam passiert, muss man trotzdem seinen ganzen Körper einsetzen – und hat am nächsten Tag Muskelkater an Stellen, von denen man gar nicht ahnte, dass man da Muskelkater haben kann (Siehe auch Qualen).

Z wie Zirkeltraining

Der Albtraum eines jeden Schülers (gleich nach Ausdauerlauf um den See/durch den Wald/auf dem Sportplatz). Seitdem man sich aber als Erwachsener fit halten will, ist das Zirkeltraining unumgänglich. Denn tatsächlich bestehen die meisten Apps aus nichts Weiterem als aus eben solchen Zirkeltrainings. Sie unterscheiden sich also nicht groß von dem, was bereits Oma und Opa im Sportunterricht machen mussten – nur ohne miefigen Medizinball.

