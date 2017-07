Mein Vorbild Boris Becker

Man kann sich von ihm auch abgucken, was in Krisenzeiten hilft. Immer wieder erinnert er seine Fans an die wichtigsten Dinge im Leben: Kinder und Familie. Auch wenn zwei seiner vier Kinder nicht in London, sondern mit seiner Ex-Frau in L.A. leben. In einem Interview mit dem Guardian sinniert er: „Mein Name ist wahrscheinlich bekannter auf der Welt, als Twitter oder Facebook.“ Ohne dieses mehr als gesunde Selbstbewusstsein wäre er nach seinen Pleiten vermutlich nicht so schnell wieder auf den Beinen. Sich in harten Zeiten auf vergangene Erfolge zu besinnen, ist zumindest nicht die schlechteste Taktik.

Seine nächste Geschäftsidee hat Boris übrigens auch schon: die Gründung einer Boris-Becker-Tennisschule in China. Der Mann bleibt sich treu. Ich finde das beruhigend. Boris Becker hat auch keinen Plan, macht aber trotzdem weiter. Wir, der Bum-Bum und ich, glauben daran: Irgendwann wird‘s schon klappen.

