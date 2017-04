Wasser zum Snacken?

Gekauft, ausgetrunken und weggeworfen: Plastikflaschen sind ein ökologischer Albtraum. Obwohl die PET-Flasche von vielen als Recycling-Gewinner hochgehalten wird, bleibt ihre Kohlenstoffdioxid-Bilanz furchteinflößend. Viele der Flaschen landen in den Weltmeeren und verschmutzen Lebensräume. Wer etwas für den Klimaschutz tun will, zeigt der Plastikflasche also die rote Karte. Leichter gesagt, als getan: Die bisherigen Alternativen sind vielen Verbrauchern unpraktisch. Trinkflaschen aus Glas oder Metall sind schwer, nur wenige wollen die den ganzen Tag mit sich rumschleppen. Und vergisst man sie, muss man ja trotzdem im Supermarkt zum Plastik greifen. Was dann folgt: Gewissensbisse.