Freiburger Student bekommt für eine Hausarbeit zwei unterschiedliche Noten

Eigentlich wollte ein Jura-Student der Universität Freiburg nur sicher gehen, dass seine Hausarbeit noch rechtzeitig zur Abgabe ankommt: Er reichte noch einmal persönlich ein, was er vorher schon per Post auf den Weg gebracht hatte – sogar mit einem entsprechenden Vermerk. Die Hausarbeit wurde am Ende trotzdem doppelt korrigiert und bewertet. Das Spannende daran: Beim ersten Mal schlitterte er mit 5 Punkten gerade noch so am Durchfallen vorbei, beim zweiten bekam er 9 Punkte, was im Jura-Studium in einer "vollbefriedigenden" Bewertung entspricht.