Harvards neue Erstsemester sind erstmals nicht mehrheitlich weiß

Damit jeder die Chance auf ein Studium in Harvard hat, hat die Uni vor einigen Jahren begonnen, die Studiengebühren an das Einkommen der Eltern anzupassen. Laut Aufschlüsselung der Uni Harvard müssen Familien, die ein Jahreseinkommen von unter 65.000 US-Dollar haben, nichts bezahlen. Zum Vergleich: Ein Jahr in Harvard kostet einen Studierenden rund 47.000 US-Dollar ­– kommen Verpflegung, Miete und Versicherung hinzu, schätzt die Uni die Kosten sogar auf 76.000 US-Dollar. Bei Studierenden, deren Eltern über 65.000 US-Dollar jährlich verdienen, würden die Gebühren dem entsprechenden Einkommen angepasst.

mad

Noch mehr aus den USA: