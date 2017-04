Klingeln für Macron

Man könnte meinen: Der Terror hat Allan beflügelt. Erst, als sein Land am Boden lag, begann er sich zu engagieren. Für En Marche! — Zusammenhalten gegen den Hass.

Er verlieh seiner Sympathie für Macron Ausdruck, indem er auf dessen Facebook-Seite auf Like klickte. Wenige Monate später, im April 2016, postete Macron dort seinen Aufruf: Ich will kandidieren. Und: Wer hilft mir? Allan wollte helfen. Eine Stunde nachdem Macron seinen Post abgesetzt hatte, füllte Allan schon das Formular aus. Die digitalen Revoluzzer waren auf Zack: Allan wartete keine Stunde, dann kam die Einladung zum Training für En Marche!.

In den Seminaren ging es um Macrons Strategie, es gab Gruppenübungen zur Befragung der Franzosen, die Ausrüstung, wie T-Shirts und Flyer, wurde ausgegeben. „Es hat sich angefühlt wie bei Obama“, sagt Allan. Tatsächlich erinnert Macrons bürgernaher Merchandise-Wahlkampf ein wenig an amerikanische Politik. Den „linken Trump“ nannte die Die Zeit erst kürzlich Emmanuel Macron.

„En Marche! ist keine Partei“, betont Allan immer wieder. „Wir sind eine Bewegung."

Ab jetzt ging Allan klingeln. Immer in einer Gruppe, im grauen En Marche!-Shirt und immer mit Fotograf. Die Aktionen werden dokumentiert, auf Facebook erscheinen Beweisfotos. Eine Revolution, die man problemlos im Live-Ticker online verfolgen kann.

Am 11. Februar 2017 drehen Allan und die anderen durch. Ihr Macron soll heute Abend Frankreich elektrisieren, zwei Monate vor der Wahl, im Sportpalast Lyon. 8.000 Zuschauer sollen kommen. Ein anderer spricht von 16.000. Allan hat vor Aufregung die Vornacht durchgesoffen, jetzt steht er schon früh um neun im Sportpalast und weiß nicht so recht, was er da soll. Also rückt er Stühle zurecht.

Dann verpennt er fast: Allan muss ja zum Auto, Schinkenbrote holen. Die sollen um 16 Uhr serviert werden. Jetzt aber schnell. Allan rennt, rast und rangiert als würde er für seine eigenen Gäste einkaufen. Für seine eigene große Sause. Und irgendwie ist es ja auch seine Sause. „En Marche! ist keine Partei“, betont er immer wieder. „Wir sind eine Bewegung — und jeder, der mitmacht, gehört dazu.“