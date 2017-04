In Frankreich ist Patriotismus jetzt Punk

Irgendwann winken Polizisten am Straßenrand. Schwerbewaffnet, wie sie zur Zeit immer durch französische Innenstädte patrouillieren. Terrorgefahr. Ausnahmezustand. Blinker rechts, Julia rollt über eine Brücke ins Dorf. Durch Monsweiler fließt der Fluß Zorn. Links und rechts hängen Plakate mit der lachenden Le Pen: „Marine ist da!“

Vor dem Zornhof, die kleine Stadthalle aus Sichtbeton, drücken und schieben sich ein paar hundert Menschen hin und her, um einen guten Platz zu bekommen. Zwei Glatzköpfe mit schwarzen Windjacken und Walkie-Talkie winken Abraham rüber. Man kennt sich. Küsschen links, Küsschen rechts. Zum Hintereingang geht es da lang.

Julia begrüßt in der ersten Reihe ihre gleichaltrigen Mitstreiter. Auf deren dunklen Anzügen leuchten Anstecker: eine blaue Blume. Das Sehnsuchtssymbol der Romantik ist auch das Symbol von Marine Le Pens Kampagne.

„Die Frau hat Eier“

Der Saal ist zur Hälfte gefüllt. Ein knochiger Mann mit Ohrring und „Misantrop“-T-Shirt macht eine Rock’n’Roll-Geste und streckt die spitze Zunge raus: „Yeah, Marine!“. TV-Journalisten halten mit Kameras und Scheinwerfer drauf und lassen sich erzählen. Aus großen Boxen dröhnen Swing-Hits der 30er Jahre. „Skies will be much brighter than they were before.“

Außerdem in den Reihen: Mädchen mit Pony („Marine sagt, wie es ist“ — Wie denn? — „Na, wie es ist“), vergnügte Omis („Wir waren noch nie auf so was“ — Wählen Sie Marine? — „Ja“), Schrebergärtner in Lederjacken („Wir sind keine Nazis, schreiben sie das“), Grüppchen von Muskelmännern („Wir reden nicht mit Journalisten“), wilde Knaben („Die Frau hat Eier“). Julia Abraham sieht sie nicht. Sie blickt aus der ersten Reihe auf die Bühne.

Dort erscheint plötzlich Marine Le Pen. Sie kommt, lacht, Blitzlichtgewitter, dann die Tirade. Marine redet nicht. Sie poltert, schimpft, witzelt, rantet, beschwört. Julia Abraham applaudiert. Das Publikum hinter ihr grölt.