Wahlkampf-Accessoire: die Politiker-Wurst

Es gibt Dinge, mit denen sich wahlkämpfende Politiker besonders gerne zeigen oder von denen sie besonders oft umgeben sind. Bratwurst, Werkshelm, Luftballons: Warum gibt es sie, was symbolisieren sie und wie gehen die Staatsmänner und -frauen mit ihnen um? Im Bundestagswahljahr 2017 widmet sich unsere stilkritische Kolumne den typischen Wahlkampf-Accessoires.

Was kann das Accessoire?

Wurst und Brot gelten als sehr „deutsche“ Lebensmittel (und werden mit diesem Label auch gerne im Ausland verkauft). Wer also eine Bratwurst isst, der bekennt sich zu seinem Land. Aber weniger auf einer symbolisch-nationalistischen Ebene als auf einer, die man wohl „volksnah“ nennen muss: So gut wie jeder, der in Deutschland lebt, hat schon mal eine Bratwurst gegessen oder jemanden gesehen, der eine Bratwurst isst, oder ist an einem Bratwurststand in der Fußgängerzone oder auf dem Jahrmarkt vorbeigekommen. Die Bratwurst ist weder nord-, noch süd-, weder ost-, noch westdeutsch, sondern in wirklich jeder Region Deutschlands verbreitet und überall so allgegenwärtig, dass niemand ihr aus dem Weg gehen kann. Auch eine Vegetarierin oder ein praktizierender Moslem, der kein Schweinefleisch isst (denn die Standard-Bratwurst ist natürlich aus Schwein), kennt sie.