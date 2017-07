2300 Euro brutto für den Justizfachwirt

Die Probleme im Gefängnis

Es ist immer schwierig zu sagen, wie ein Inhaftierter reagiert, wenn er einen Antrag nicht genehmigt bekommt. Beispielsweise, wenn ein Besuchsantrag abgelehnt wurde, weil der Besucherraum für den Tag schon ausgebucht war. Die Reaktionen dazu sind unvorhersehbar. Auch der Inhaftierte, der mich angegriffen hat, hatte sich am Tag zuvor noch für seine miese Laune und sein aggressives Verhalten entschuldigt – und ist am nächsten Tag durchgedreht.

Allgemein finde ich auch, dass es mit den Drogen in den letzten Jahren schlimmer geworden ist, weil es immer mehr Arten von Drogen gibt, die man mit dem bloßen Auge schlecht erkennen kann, da sie beispielweise Produkten, wie dem normalen Tabak, sehr ähneln. Es wurden in der letzten Zeit auch häufiger Besucher dabei erwischt, wie sie versucht haben, dem Inhaftierten während des Besuches Drogen zu übergeben. Daran erkennt man deutlich, was für einen hohen Stellenwert die Drogen im Gefängnis haben und dass es immer mehr wird. Aber das Problem gibt es in jeder JVA.

Die Erwartungen

So richtige Erwartungen an den Job hatte ich vorab nicht. Den Umgang mit den Inhaftierten habe ich mir allerdings teilweise nicht so locker vorgestellt, sondern eher angespannter. Aber wenn man ihnen freundlich gegenüber ist, zollen sie einem auch Respekt. Obwohl man unweigerlich eine Beziehung aufbaut, ist es auch wichtig, Distanz zu wahren. Viele Insassen wollen das gute Verhältnis zu den Beamten nutzen, um sich Vorteile zu verschaffen. Zum Beispiel, dass ihre Hafträume über den Tag länger offen bleiben dürfen. Aber man darf da einfach niemanden bevorzugen.

Die Frage, die auf Partys immer gestellt wird

Am häufigsten werde ich gefragt, ob wir auch Mörder in der JVA haben. Ich antworte dann immer, dass es bei uns das ganze Spektrum gibt. Genau darf ich über die einzelnen Straftaten aber sowieso nicht sprechen, das hat etwas mit den Datenschutz der Insassen zu tun. Häufig denken die Leute auch, dass wir wie in den amerikanischen Serien mit riesigen Waffen durch das Gefängnis laufen und es ständig Schlägereien und Angriffe auf uns gibt. Das entspricht aber gar nicht der Realität

Frauen finden es auch beeindruckend, wenn ich ihnen von meinem Beruf erzähle. Vermutlich weil sie den harten Mann aus den Fernsehserien vor Augen haben. Von Freunden hör ich dann allerdings schon mal Kommentare wie: „Da kommt der Schließer.“ Darüber kann ich aber lachen.

Das Gehalt

Im Moment bekomme ich 2300 Euro brutto. Bei uns ist das Gehalt in Erfahrungsstufen gestaffelt. Je länger man in dem Beruf ist, desto mehr Geld bekommt man. Ich bin in zur Zeit in der dritten von insgesamt zwölf Stufen. Wenn man heiratet oder Kinder bekommt, gibt es dann auch noch einmal Zuschläge. Ich bin sehr zufrieden damit, vor allem, wenn ich an die spätere Familienplanung denke.

