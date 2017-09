2000 Euro brutto für den Veranstaltungstechniker

Der Weg

Üblicherweise macht man in Deutschland in diesem Beruf eine Lehre zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ich bin aber nicht unbedingt den klassischen Weg gegangen: Ich habe Abitur mit Schwerpunkt Elektrotechnik gemacht und dann, weil es mich am meisten interessiert hat, Kamera an der Medienakademie in Hamburg studiert. Während des Studiums habe ich mich immer mehr auf die Bereiche Live-Kamera und Live-Bild konzentriert und bin so auf das Segment der Veranstaltungstechnik gekommen. Um mein Studium zu finanzieren, habe ich für eine große Firma gejobbt, die Studenten als Kameraleute für Konzerte engagiert hat. Durch mein Vorwissen vom Arbeiten neben der Schule rutschte ich da weiter rein.

Nach dem Studium hat mir eine andere Firma einen Job als Veranstaltungstechniker angeboten. Wegen meiner Liebe zum Theater habe ich parallel dazu auch immer wieder Regieassistenzen gemacht. Über diese Mischung aus Theater und Veranstaltungstechnik bin ich an das Theater Werk X in Wien gekommen, wo ich Technischer Leiter war. Davor hatte ich schon einige Events in Österreich betreut, wie zum Beispiel das Silvesterkonzert in Salzburg. Schließlich habe ich mich in Wien dann mit meiner eigenen Firma selbstständig gemacht, weil mich gerade die Vielseitigkeit der Veranstaltungen an meinem Job besonders reizt, also eben nicht nur das Theater. Zurzeit mache ich eine Weiterbildung zum Bühnen- und Beleuchtungsmeister, und habe, wenn ich damit fertig bin, zwei Meisterbriefe. Das kann man auf die klassische Lehre zum Veranstaltungstechniker auch aufbauen.