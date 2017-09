2000 Euro brutto für die Qualitätskontrolleurin

Der Weg

Ursprünglich habe ich an der Universität für Bodenkultur und an der Hauptuniversität in Wien studiert, wollte dann aber bald in die Arbeitswelt einsteigen und habe mein Studium abgebrochen. Über eine Freundin habe ich erfahren, dass die Stelle in der Qualitätskontrolle frei ist, und habe mich beworben. Das ist heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich. Die wenigsten Firmen wollen blutige Anfänger aufnehmen, sondern suchen nach Arbeitserfahrung in der jeweiligen Branche. Doch man wird ja intern geschult und ausgebildet und auch extern weitergebildet. So wie ich: Ich wurde von meiner Kollegin zwei Monate eingeschult und habe den „Zertifizierten Qualitätsbeauftragten“ nach einigen Monaten Eingewöhnung machen können.

Das Privatleben

Mein Job ist der Privatleben-Killer. Familienunfreundlich pur, weil meine Schicht von 14 bis 22 Uhr geht. Aber das war mir von Anfang an bewusst. Mein Chef hat mich gewarnt: „Mit einem Freund ist so eine Schicht schwierig. Der wartet dann auf dich, aber du kommst erst um 22.30 Uhr nach Hause und bist müde.“ Ich habe mich aber trotzdem bewusst dafür entschieden, weil ich es sowieso gewohnt war, bis spät nachts zu arbeiten.

Das Geld

Ich verdiene monatlich 2000 Euro brutto, also 1450 netto. In der zweiten Schicht (14 bis 22 Uhr) bekommt man natürlich auch ein wenig Nachtzulage dazu. Ich kann mich gehaltsmäßig wirklich nicht beschweren und lebe nicht schlecht davon.

Die Frage, die auf Partys immer gestellt wird

Die meisten fragen mich, was wir produzieren. Eigenartige Fragen kommen eigentlich nie, weil sich mein Job selbst erklärt: Qualitätskontrolle. Da steckt die Qualität drinnen und ihre Kontrolle. Also kommt man schon ganz gut von selbst drauf, was ich mache.

