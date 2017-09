400 Euro netto für die Stadtführerin

Ich bin immer schon früher da und schaue, ob es zum Beispiel Demonstrationen oder Baustellen auf der Strecke gibt. Dann treffe ich mich mit meiner Gruppe. Oft sind es Schülergruppen, die nicht besonders motiviert sind. Das ist auch manchmal bei Betriebsfahrten so. Da muss man schauen, dass man die bei Laune hält. Meistens sind die Gruppen aber sehr lieb und bleiben dran, wenn man auf sie eingeht.

Am Marienplatz wünsche ich mir oft ein Mikro, das nutzen wir aber bewusst nicht. So muss ich zwar ziemlich laut sprechen, aber dafür ist es persönlicher, weil man den Augenkontakt mit den Zuhörern nicht verliert. Auch das lange Stehen ist anstrengend, daran musste ich mich erst gewöhnen. Wenn eine Gruppe keine Lust hat, kann es sich ziemlich ziehen. Aber ich nehme das locker. Ich kann verstehen, dass sich nicht jeder für Themen wie Kunst und Geschichte begeistern kann. Wenn mir dann trotzdem alle zuhören, freue ich mich. Es hilft auf jeden Fall, das Ganze lässig anzugehen und gut drauf zu sein – das ist natürlich auch nicht immer einfach.

Der Weg

Ich studiere Kunstgeschichte und habe einen Job gesucht, der dazu passt und den ich parallel zum Studium machen kann. In der Bibliothek habe ich in einem Aushang gelesen, dass ein Anbieter Rundgangsleiter sucht. Ich habe mich dann für die Ausbildung dort beworben – ganz klassisch mit Lebenslauf und Bewerbungsgespräch. Dass man sich in München richtig gut auskennt, ist erst mal keine Voraussetzung.

Die Ausbildung dauert etwa ein halbes Jahr und kostet 400 Euro. Dabei trifft man sich alle zwei Wochen und präsentiert den anderen jedes Mal ein paar Stationen. Bei der Besprechung wird nicht nur auf den Inhalt geachtet, sondern auch darauf, wie man auftritt und spricht. Am Ende gibt es eine praktische Prüfung, nach der man in der Regel auch genommen wird. Man fängt immer mit dem Altstadt-Rundgang an. Wenn man die Ausbildung dafür abgeschlossen hat, kann man sich für andere Führungen qualifizieren.

Die Vorbereitung

Der Anbieter, für den ich arbeite, hat eine eigene Bibliothek, in der man Bücher ausleihen kann, um sich einzulesen. Es gibt auch ein Skript, an das sich alle Guides ungefähr halten sollten. Manchmal muss man die Route zum Beispiel wegen einer Baustelle ändern. Dann ist es hilfreich in der Bibliothek nachzurecherchieren oder sich vorher ein, zwei andere Häuser anzuschauen. Man kann auch eigene Interessen und Spezialwissen mit in die Führung einbringen. Dadurch, dass die Guides aus den verschiedensten Berufsgruppen kommen, ist so jede Führung etwas anders.