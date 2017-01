3000 Euro brutto als Versicherungskauffrau

Lustigerweise habe ich meinen Ausbildungsplatz über eine Krankenversicherung gefunden. Man fällt ja aus der Familienversicherung der Krankenkasse raus, wenn man mit der Schule fertig ist und keinen Ausbildungsplatz hat. Eine der großen Versicherungen schrieb mir in einem Akquise-Brief, dass sie mir bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz helfen würden, wenn ich im Gegenzug erwäge, mich bei ihnen zu versichern. Tatsächlich haben sie mir dann den Kontakt zu einer unabhängigen Versicherungsberatung vermittelt.

Dort habe ich meine Ausbildung gemacht, wurde gleich übernommen und habe neben dem Job dann noch meinen Fachwirt für Versicherungen und Finanzen gemacht. Als ich den hatte, habe ich mich bei einer großen Versicherungsgesellschaft im Innendienst beworben, genauer: in deren Riester-Abteilung. Ich habe den Job bekommen. In der kleinen Beratungsfirma hat es mir zwar gut gefallen, aber es hätte für mich nach meinem Fachwirt einfach keine Entwicklungschancen mehr gegeben. Und der Schritt in die Selbstständigkeit wäre mir ein zu großes Risiko gewesen. In einer großen Firma gibt es einfach vielfältigere Aufstiegsmöglichkeiten. Ich möchte gern als leitende Angestellte oder Ausbilderin Karriere machen.

Weil ich meine Ausbildung in einem kleinen unabhängigen Beratungsbüro gemacht habe, habe ich dabei nicht nur alles über Versicherungen, sondern auch viel über die Finanz- und Immobilienwirtschaft gelernt. Mit 17 hat man ja keine Ahnung. Ich wusste damals noch nicht mal, dass es noch etwas anderes als Renten- und Krankenversicherungen gibt. Plötzlich checkst du, wie das System funktioniert, in dem wir leben. Wie der Kapitalmarkt strukturiert ist, was auf dem Markt trendet, welche Aktien gut sind, wie man Immobilien am klügsten finanziert, welche Rolle der Gesetzgeber in der Finanzplanung eines Menschen spielt und so weiter.

Man lernt auch psychologisch viel. Ich war oft bei Kundengesprächen dabei. Es geht ja bei einer guten Beratung immer darum herauszufinden, was ein Kunde wirklich möchte. Dazu braucht man auch eine scharfe Beobachtungsgabe. Mein Chef hat mir schon ganz am Anfang gesagt: Achte immer darauf, wie die Leute wohnen, wie sie angezogen sind, wie sie reden. Man kann auch anhand vom Körperbau oder den Gesichtszügen der Menschen schon einiges an Wissen über sie mitnehmen: Ist das ein impulsiver, freiheitsliebender Mensch oder sind dem eher Sicherheit und Fakten wichtig? Ist der ehrgeizig oder nicht? Man checkt mit ein bisschen Erfahrung wirklich ziemlich schnell, von was für einem Schlag jemand ist. Lustig ist auch, dass sich bestimmte Menschentypen mehr ähneln, als ihnen wahrscheinlich lieb wäre.

Die Wirklichkeit

Ich habe den Beruf nie als typischen Halsabschneider-Beruf empfunden. Ich hätte nachts nicht schlafen können, wenn ich dem Kunden etwas angedreht hätte, das er gar nicht braucht und so habe ich es in meiner Ausbildung auch beigebracht bekommen. Aber klar, es gibt natürlich Leute und Firmen auf dem freien Markt, die da skrupelloser sind. Man kann den Leuten eine Haftpflicht für 100 Euro verkaufen oder eine für 50. In jeder Branche gibt es schwarze Schafe.

Der Job im Innendienst ist jetzt nicht mehr so kundennah wie früher in der Beratungsfirma, ich verwalte jetzt Riesterverträge im Büro. Ich finde das angenehm, ich arbeite gern am Schreibtisch. Andauernd im Außendienst fremde Menschen von irgendwelchen Leistungen zu überzeugen, kann sehr anstrengend sein, egal wie gut man es meint. Im Moment arbeite ich in einem Gleitzeitsystem, das heißt ich kann mir zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends meine Bürozeit so einrichten, dass insgesamt etwa 38 Stunden die Woche arbeite. Man kann sich auf seinem Gleitzeit-Konto auch Überstunden aufbauen und die dann mal abfeiern. Viele Kollegen, die Kinder haben, können sich das so sehr flexibel einteilen. Ich finde, dass das ein super Modell ist.

Kohletechnisch hat sich seit meinem Fachwirt zwar schon etwas getan, allerdings weiß ich, dass theoretisch noch mehr drin ist. Deshalb bilde ich mich jetzt noch weiter und studiere seit September 2016 nebenberuflich Wirtschaftsinformatik. Die Welt wird schließlich immer techniklastiger, da schadet es nicht, irgendwann selbst programmieren zu können. Das ist neben meiner 38-Stunden-Woche in der Versicherung zwar ganz schön stressig, aber ich weiß ja wofür ich es tue: um mich zur Not auch einmal von der Versicherungsbranche unabhängig machen zu können. Denn wer weiß, wie die sich entwickelt.

Das Geld

Momentan verdiene ich 3050 brutto bei 14 Monatsgehältern. Das sind 1900 netto im Monat, damit lässt sich schon was anfangen. Und da ist noch Luft nach oben. Nach einigen Gehaltsverhandlungen beziehungsweise weiteren Berufsjahren werden es sicherlich so 4000, 4500 brutto werden, Tarifvertrag sei Dank. Sollte ich tatsächlich eines Tages aber wirklich in die IT-Branche wechseln, kann ich dort sogar bis zu 6000 brutto monatlich verdienen.

Die Frage, die auf Partys immer gestellt wird

Die Reaktionen der Leute auf das, was man macht, hängen ja immer davon ab, wie man es beschreibt. Wenn ich jemanden beeindrucken möchte, sage ich, ich bin Financial Planner, das beeindruckt am meisten. Sagt man, dass man in einer Versicherung arbeitet, weckt das nicht so viel Interesse. Ich bin allerdings oft erstaunt, wie wenig die Leute von den Geld- oder Verwaltungsangelegenheiten ihres Lebens verstehen. Mittlerweile habe mir aber abgewöhnt, den Retter der Welt zu spielen. Ich sag meinen Freunden immer: Wenn jemand von euch Hilfe braucht, stehe ich zur Verfügung, ansonsten haltet ich mich da raus. Ich weiß eben einfach mittlerweile sehr viel über Dinge, vor denen sich sonst alle drücken. Ich weiß, wie man am Besten vorgeht, wenn man eine Immobilie kaufen will, ich weiß, wie man die beste Autoversicherung findet, welche Geldanlagestrategie sich heutzutage überhaupt noch lohnt und so weiter. Sogar meine gerade in Anlage- und Versicherungsfragen extrem skeptischen Eltern wenden sich ab und zu ratsuchend an mich.

