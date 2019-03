Dabei habe ich aber auch einen Gedanken im Hinterkopf, der so einen Streit unerträglich werden lässt: Es heißt oft, Betrunkene würden die Wahrheit sagen. Ich frage mich also ständig: Ist das, was er wirklich denkt und fühlt? Verdrängt er all das, was er gerade rauslässt, sonst im Alltag? Ist dieses streitlustige, besserwisserische Wesen, in das er sich gerade verwandelt hat, sein wahres Ich? Schließlich stören ihn betrunken Dinge, von denen er nüchtern behauptet, sie wären kein Problem.