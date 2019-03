Toll an so einem ganz persönlichen Signature-Drink ist auch: Weniger Kater. Denn hast du dein perfektes Getränk erst mal gefunden, kannst du der Verlockung des Drink-Hoppings quer durch die Karte widerstehen, das ein Kaleidoskop an aufregenden Geschmackserlebnissen verspricht, aber genauso verlässlich auch den Schädel am nächsten Morgen sprengt. Außerdem: Welcher Barkeeper/welche Barbekanntschaft ist nicht beeindruckt, wenn man schon genau weiß, was man will, ohne einen Blick auf die Auswahl werfen zu müssen? Lässig ist sexy, erst recht am Tresen.