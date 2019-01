Wozu einen Kater und ein schlechtes Gewissen in Kauf nehmen, wenn’s auch ohne geht und so gut schmeckt? Noch viel lustiger ist, wie exotisch es für einige Menschen zu sein scheint, wenn jemand nachts auf einer Party oder in einer Kneipe alkoholfreies Bier trinkt. Wenn mir kein geeignetes Small-Talk-Thema einfällt, muss ich einfach die Flasche mit dem 0,0-Prozent-Alkohol-Aufdruck sichtbar in der Hand halten und die Leute springen darauf an. „Warum trinkst du so was?“, „Schmeckt das nicht total scheiße?“, „Für mich ist alkoholfreies Bier kein richtiges Bier!“ oder „Respekt, dass du keinen Alkohol trinkst“, sind die ersten Reaktionen. Danach muss ich einfach nur stehen bleiben und warten. Irgendjemand steigt sowieso in die Diskussion ein. Menschen dabei zuzuhören, wie sie betrunken über den Inhalt der Flasche in meiner Hand streiten, ist ziemlich unterhaltsam. Dafür lohnt sich die eigene Nüchternheit umso mehr.