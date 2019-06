Alkohol sprühen ist die Zukunft

So kann man also am Sonntagmorgen in seinem Bett liegen und sich fragen, wer jetzt eigentlich uncooler ist: Man selbst, weil man in Anbetracht solcher Bilder ernsthaft die Kulturpraktik des Alkoholtrinkens verteidigen möchte, oder die anderen, die glauben, sich von all dem Klebrigen und Dickmachenden, was Alkoholtrinken eben so an sich hat, freimachen zu können. Denn ungesund hin oder her: Es gibt ganz offensichtliche Gründe, warum man Alkohol wirklich trinken und nicht sprühen sollte: