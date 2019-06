Paare, geht weiterhin gemeinsam in Bars!

All das ist einfach zu verhindern, wenn man sich als Paar zwingt, regelmäßig gemeinsam in Bars zu gehen. Sich gegenseitig dabei zusieht, wie der Alkohol oder von mir aus auch die/die/das Spezi langsam reinkickt, man ohne Stress abhängt und redet – oder sich eben auch mal anschweigt. Denn auch Konflikte lassen sich bei einem Drink in einer Bar sehr viel besser lösen. Weil anders als zuhause niemand mal eben die Tür zuknallt und geht – man muss ja immerhin noch bezahlen und ein bisschen peinlich wäre es auch. Also lieber sitzen bleiben, noch einen Gin Tonic trinken und in der besten aller Welten danach Arm in Arm nach Hause schwanken und sich denken: „Das ist immer noch so schön, wie am Anfang.“ So billig war Paartherapie selten.