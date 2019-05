Litschi-Bergamotte, Zitrone-Ingwer und Holunder-Rharbarber. Seit einigen Jahren meinen Getränkehersteller, dass es marketingtechnisch Sinn ergibt, einen interkontinentalen Obst-Gemüse-Garten in eine Flasche zu pressen. Diese Getränke sehen meistens ziemlich cool aus, weil fancy Farbe, und sind meistens ziemlich süß, weil diese Geschmackskombinationen nur mit ordentlich Fruchtzucker so richtig geil schmecken. So eine Litschi-Bergamotte-Limo kann als Nicht-Trinker ein ziemlich guter Einstieg in den Abend sein. Sie schmeckt gut und keiner fragt nach dem „Wie?“ und „Warum?“, weil die Litschi-Bergamotte-Limo ja auch einfach eine Überbrückung zwischen Bier und Gin Tonic sein könnte, also einfach was für den Geschmack und die Hydration. Wenn du aber mehr davon trinken willst, dann kann es kritisch werden. Nach der zweiten hippen Limo fühlst du dich nämlich so, als hättest du als Kind zu viele Maoam gegessen. Auch, wenn die hippe Limo natürlich nur aus fairtrade und organic-mäßigen Bestandteilen hergestellt wird, schmeckt sie ein bisschen so wie Diabetes in flüssiger Form.