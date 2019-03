Am Wochenende mit Freunden an einem Tisch zu sitzen, während es nach zerlassener Butter, Kaffee und Aufbackbrötchen riecht, ist, in einem Wort: Glück. Manchmal bei dieser Art von ausgedehntem Wochenendfrühstück kommt aber der Moment mit der Flasche. In dieser Flasche ist meistens Sekt. Dann verschwindet mein Glück wie die Kohlensäure im Glas.