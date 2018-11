Der Bier-Pong-Spieler ist ein ehrgeiziger Geselle. Schon seit der F-Jugend hat er Fußball im Verein gespielt. Wenn er betrunken ist, erzählt er gerne die Geschichte von seinem entscheidenden Tor in der Endrunde um die Meisterschaft in der Kreisliga C. Weil das Bauingenieur-Studium so anstrengend ist und das Bier in der Stadt, in der er nun studiert, so lecker schmeckt, hat er die Fußballschuhe mittlerweile an den Nagel gehängt. Seine einst sportliche Figur gleicht mittlerweile eher einer Birne, als der von Cristiano Ronaldo. Das Einzige, dass er mit CR7 noch gemeinsam hat, ist sein Ehrgeiz und sein unbändiger Siegeswille. Deshalb wirft er jetzt Ping-Pong-Bälle in Becher, anstatt Lederbälle in Tore zu schießen.