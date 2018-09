Ich schreibe einem Freund, ich will wissen, ob er auch leidet. „Liege hier mit einem behaglichen Kater“, ist seine Antwort. Was an einem Kater behaglich sein soll, erschließt sich mir nicht. „Haben wieder alles Mögliche getrunken. War wohl nicht so schlau...“, fügt er an und gedanklich stimme ich ihm zu.