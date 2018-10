Ich komme in die Küche. In einer Ecke stehen die Bierkästen sauber aufeinander gestapelt. Das Leergut ist schon in den Kästen, die halbleeren Flaschen wurden bereits in den Ausguss gekippt (es stinkt also nicht nach Bier). Die leeren Wein- und Schnapsflaschen lagern in einer Kiste daneben. Die Spülmaschine ist durchgelaufen, ich nehme eine Tasse heraus und mache mir einen Kaffee. Den benutzten Kaffeefilter werfe ich in einen jungfräulichen Müllsack im Mülleimer – der volle von gestern Nacht steht draußen vor der Wohnungstür, den nehme ich gleich mit runter, wenn ich zum Bäcker gehe. Ich muss nach dem Frühstück nur noch einmal durchwischen und das Leergut wegbringen, dann ist fast schon alles fertig.