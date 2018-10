Das liegt glaube ich daran, dass Freundschaften Rituale brauchen. Etwas, womit man sich sofort wieder zusammengehörig wohl und heimelig fühlt, auch, wenn das letzte Treffen schon Wochen oder Monate her ist. Und was eignet sich besser für ein Ritual als ein bestimmtes Essen oder ein bestimmtes Getränk? Wenn ich bei meinen Freundinnen bin und der Sektkorken „plopp“ macht, wenn es im Glas sprudelt und auf meiner Zunge prickelt, dann weiß ich, woran ich bin. Und ich weiß auch, wer ich in diesem Moment bin, was meine Rolle ist und dass ich auf dem Sofa rumhängen und kichern kann und dadurch niemand hier den Respekt vor mit verlieren wird.