Eigentlich sollte es doch nicht so schwer sein, einen Kater zu bekommen. Rein faktisch bin ich prädestiniert dafür: Mit meinen 45 Kilogramm bei 1,58 Meter Körpergröße müsste ich am Tag nach dem Trinken erwartungsgemäß so richtig leiden. Das bestätigt mir auch Dr. Peter Strate, Chefarzt und Suchtexperte der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. „Frauen haben in der Regel einen höheren Körperfettanteil als Männer und verstoffwechseln Alkohol langsamer. Je kleiner ein Mensch ist, beziehungsweise je weniger er wiegt, desto höher sind dann oft die Promillewerte.“ Wenn ich trotz dieser Voraussetzungen nie einen Kater habe, bin ich dann vielleicht gesegnet? Habe ich einfach nur gute Anti-Kater-Gene? Muss ich meinen Eltern danken?