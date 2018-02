Ich müsste das Trinken lassen, um mit dem Rauchen aufzuhören

Ein positiver Nebeneffekt ist dabei auch, dass das Rauchen meistens draußen stattfindet. „Wir gehen dann mal eben frische Luft schnappen“, verabschiedet man sich zwinkernd von den Nichtrauchern, die sitzen bleiben. Ein müdes Lachen von deren Seite, weil: Höhö, man verpestet die frische Luft mit dem Qualm ja nur. Tatsächlich bekommt man aber eben wohl was von der Luft ab – auch wenn es nur die Kälte ist – und dazu ein bisschen Bewegung.

„Eine Rauchen gehen“ teilt die Nacht in Etappen

Das weckt nicht nur ebenfalls auf, sondern bringt auch den Vorteil, dass man den Abend so schön in Etappen einteilen kann. „Eine Rauchen gehen“ ist wie Pause machen. Man wechselt den Ort und häufig auch die Konstellation der Personen, mit denen man dann vor dem Hauseingang steht. Die Gespräche verändern sich dadurch öfter, der ganze Abend verfliegt gefühlt schneller.

Das Phänomen „Trinken und Rauchen gehören zusammen“ ist also natürlich nicht nur darauf zurückzuführen, was unser Körper verlangt. Sondern vor allem, was unsere Psyche will. Und das ist eben meistens: Dazugehören, Mitmachen, was alle anderen Trinkenden um dich herum auch tun. „Du machst das doch nur aus Gruppenzwang“, hörte man schon, als man in jüngeren Jahren mit dem Paffen anfing. Und, klar. Es stimmt. Vor allem dann, wenn man wie beim Feiern gerade versucht, ungehemmt Spaß miteinander zu haben. Da hat man einfach keine Lust mehr zu erklären, warum man sich gerade an diese selbst auferlegte Regel des Verzichts halten muss und nicht tun kann, was alle anderen auch machen. Nicht den andern gegenüber und auch nicht sich selbst.

Was gestern Nacht ging, muss heute schließlich auch drin sein

Mit Wein und Wodka Soda schwemme ich meine Vorsätze also immer wieder aus den Gedanken. Und da bleiben sie dann auch. Was gestern Nacht ging, muss heute schließlich auch drin sein. Siehe da, plötzlich bin ich wieder Vollzeit-Raucherin. Arrivederci, wohlriechende Kleidung! Buongiorno, Lungenkrebs!

Schon klar, eigentlich sollte ich mich nicht so anstellen. Es sollte mir schließlich möglich sein, zumindest mal eine Weile lang aufs Trinken zu verzichten. Das Problem: Ich will es einfach nicht. Denn ich habe das Gefühl, diese eigentlich gefährliche Volksdroge ganz gut im Griff zu haben. Ich trinke nicht unverhältnismäßig oft und wenn, dann meistens auch in Maßen. Aber ich genieße dieses gesellschaftliche Ritual zu sehr, um es aufzugeben. Ich mag es, über einer Flasche Wein mit Freunden zu philosophieren und mir im Club einen Schluck Enthemmung durch den Strohhalm in den Körper zu saugen. Das Trinken macht mir Spaß und ich mag es einfach nicht sein lassen müssen.

Meine Notlösung wäre also folgende: Ich rauche nur noch, wenn ich trinke. Aber das Rauchen aufzuhören, lebt eben von dem gleichen Elixier wie eine Beziehung zu beenden und dann getrennt zu bleiben: von Konsequenz. Wenn ich dem Expartner immer wieder schreibe, wenn ich betrunken bin, kommt das Problem eben doch immer wieder hoch. Ich befürchte also, mich entscheiden zu müssen. Für alles – oder besser nichts. Sonst wäre ich wohl auf immer dazu verdammt, eine elendige Raucherin zu bleiben.