Trinkspiele verbinden etwas Schlechtes mit etwas Gutem. Ähnlich wie ein Sektempfang oder ein Gin-Tasting verbinden sie den Konsum von Alkohol mit etwas vermeintlich Harmlosem und gesellschaftlich weitgehend Akzeptiertem. Außerdem kombinieren sie stumpfes Betrinken mit Zielgenauigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Schnelligkeit. Man fühlt sich viel besser, wenn man in der Sonne beim Flunkyball drei Bier exen muss, als wenn man das im Sitzen auf der Couch in einem verrauchten WG-Zimmer tut. Das Trinken tritt in den Hintergrund, es ist nur Beiwerk und Konsequenz aus Versagen. Wenn Samuel dazu auffordern würde, dass alle innerhalb einer Viertelstunde drei Bier in sich hineinschütten, würde man ihm den Vogel zeigen. Ein Spiel zu spielen, in dem die drei Bier als Kollateralschaden verbucht werden können, lässt sich viel leichter rechtfertigen.