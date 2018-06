Warum uns das Bier beim Festival weniger wert ist als in der Stadt

Aber nicht nur die Persönlichkeit ändert sich in diesen vier Tagen um 180 Grad. Auf der Festivalwiese wird alles über Bord geworfen, was der Mensch so an Anspruch hat. Das beginnt schon beim Versorgungseinkauf fürs Wochenende. Im Einkaufswagen landen Fünf-Minuten-Terrinen, Dosen-Ravioli und jede Menge Bifi Roll. Am Ende des Einkaufs kommt das Wichtigste: das Bier.