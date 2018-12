Passiert ist mir das zum Glück bisher noch nicht allzu oft. Denn auch wenn diese Selbstentblößung in Textform es leicht so aussehen lässt, als würde ich mich mit 200 Sachen auf dem Highway in Richtung Alkoholismus bewegen — dass ich beim Schreiben trinke, kommt vielleicht ein, zwei Mal die Woche vor. So oft in etwa, wie andere Menschen mit ihren Kollegen zum Feierabend-Drink in einer Bar landen. Oder sich nach 18.30 Uhr ein Bier aus dem Kühlschrank nehmen, sofern sie in einem dieser hippen Start-ups arbeiten.