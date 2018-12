In der Schule habe eine Freundin mir mal erklärt, dass man pro kleinem Bier eine Stunde erholsamen Schlaf einbüßt, erzähle ich Dr. Young. So eine Art Faustregel also, die einem erlaubt, Sachen wie „mit vier kleinen Bier hab ich immer noch vier Stunden guten Schlaf, also passt das schon“ zu sagen. Eine solche Hausregel gebe es aber leider nicht, antwortet der Experte. Vielmehr gewöhne sich die Leber einfach an den Alkoholgenuss. Das einzige, was sich verallgemeinern lässt, ist, dass „sich die Schlafarchitektur ab 0,2 bis 0,3 Promille verschlechtert“, so Young. Ab diesem Wert nehmen Folgeerscheinungen wie Probleme beim Durchschlafen und die Reduktion des Tiefschlafes zu. Wann dieser Moment erreicht ist, kann ganz unterschiedlich sein, je nach Gewöhnung, Größe, Gewicht und Geschlecht.