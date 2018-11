Wer sich, wie ich, in seiner Freizeit manchmal mit Alkohol beschäftigt, wird irgendwann feststellen: Beim Trinken geht es nicht nur um das Was, sondern vor allem um das Wie. In anderthalb Jahrzehnten habe ich Alkoholzufuhr in so ziemlich jeder Lage ausprobiert: zusammengeknautscht auf dem Sofa, sitzend am Tisch, gequetscht auf der Eckbank, kniend vorm Späti, dümpelnd im Pool und liegend auf der Wiese. Um das mal vorwegzunehmen: Die ideale Position ist und bleibt hockend am Tresen.