Der All-Time-Favourite unter den betrunkenen Geständnissen ist vermutlich die emotionale Übersprunghandlung nach einer Trennung: Während einen zunächst noch eine Aura von Freiheit und Unabhängigkeit durch die Nacht trägt, wird spätestens nach dem dritten Getränk die Rationalitätsmembran löchrig, das Herz schwer und das Gehirn weich. Wer jetzt keine guten Freunde bei sich hat, die einem entweder das Handy wegnehmen oder einen ins Taxi nach Hause setzen, der wird dem oder der Ex eine im besten Fall pathetische, im schlimmsten Fall schwer ausfällige Whatsapp-Nachricht schicken. Was darin steht, rangiert häufig irgendwo zwischen, „Ich wollte dir nur sagen, hicks, dass ich dich eh nie geliebt habe und nach der Trennung von Paul einfach nur einsam war“, und, „Schatz, wir schaffen das, schnief, du kannst auch mit anderen ausgehen, wenn du das willst, aber bitte lass mich nicht allein“. Sicher ist, dass diese Nachrichten freundschaftsschädigend (vorausgesetzt, ein „lass uns Freunde bleiben“ war überhaupt jemals geplant), nicht zielführend und obendrein auch noch ziemlich dumm sind. Das einzige, das noch viel schlimmer ist: Man ruft den oder die Ex im Delirium an und kann so am nächsten Morgen noch nicht einmal mehr nachvollziehen, was man alles gestanden hat. Nur eine diffuse Ahnung von Fürchterlichkeit liegt schwer auf der Brust.