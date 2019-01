Also für alle, die nach einer Party höchstens mit Ibu800 und einem Eimer auf dem Sofa liegen, ansonsten geistig aber keinerlei Probleme haben: Der Psychokater ist die emotionale Variante des In-die-Ecke-Kotzens. Ein Down, das man nach dem Konsum von Alkohol erfährt. Das muss nicht mal viel sein. Je nachdem, wie ausgeprägt diese Gefühle bei einem sind, reichen auch schon ein paar Bierchen, um die Displayfarbe der Welt am nächsten Tag auf schwarzweiß zu stellen. Alles was im Leben schief läuft, läuft am Tag dieses Gefühlskaters doppelt schief. Nur ne 2.0 geschrieben? Fühlt sich an wie eine 4.0. Gestern etwas Peinliches gemacht? Fühlt sich an, als hätte man NUR Peinliches gemacht. Der Hund ist gestorben? Der Hund ist zweimal gestorben!

Katern ist kult – das Psychokatern nicht