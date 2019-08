Das Zugbier macht jede ICE-Fahrt schöner

Es ist Freitagabend, ich sitze im ICE von München nach Berlin, ein halbvolles Pils neben mir. Ich trinke Pils nur in Notfällen. Zum Beispiel, wenn der Kellner an der Theke im Bordbistro mir ein Weizen geben will, nachdem ich mit der Naivität einer Wahl-Münchnerin ein „Helles“ bestellt habe. Na gut, dann doch lieber Pils – immerhin 0,5 Liter. Nennen Sie mir einen Preis, egal, her damit. Denn nichts ist an langen Zugfahrten so schön wie das Zugbier.