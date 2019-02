Warum die Kühlbox? Wieder vong Physik her: Wasser gefriert in einer normalen Eiswürfelform von allen Seiten des Würfels von außen nach innen. Dabei verdrängt das gefrierende Wasser Lufteinschlüsse und Unreinheiten. Die sammeln sich im Zentrum des Würfels und ergeben die Trübheit. In einer isolierten Box kommt die Kälte aber wegen der isolierten Seitenwände nur von oben. Das Wasser friert nur in eine Richtung – also „directional“. Bedeutet: keine Einschlüsse, klares Eis. Und das soll laut Experten nicht nur hübsch sein, sondern auch besser. Je mehr Luft eingeschlossen ist, desto geringer ist die Dichte des Eiswürfels, desto schlechter kühlt er und desto schneller schmilzt er.