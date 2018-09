Und deshalb geht es dann so weiter: Die Kokser machen Techno-Mucke an: Lass ma raaven! Die Säufer haben aber gerade noch zum letzten Refrain angesetzt „Booorn...“ und beschweren sich: Schmeeißt den DJ raus! Und die Kiffer wollen einfach nur chillen: Lasst uns einfach nur chilln. Also gehen die Techno-Hörer in ein anderes Zimmer und die Säufer machen ironisch Schlager-Mucke an. Nicht chillig. Deshalb fliehen am Schluss auch die Kiffer aus dem Gemeinschaftsraum. Und dann ist jede Gruppe in einem eigenen Zimmer, der eigenen Rauschhöhle, um dort ihr individuelles High genießen zu können. Aus einer Party werden drei. Und das, obwohl man sich eigentlich mit allen umgeben will – wollen würde – wenn die anderen nicht dermaßen nervtötend unterwegs wären, sondern eben so saucool und individuell wie die eigene Crew.