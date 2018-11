Angefangen hat es, als ich noch von Kaff zu Kaff musste, um auf Partys, beziehungsweise Besäufnisse zu gehen. Da war ich manchmal die Fahrerin und wurde zu einem „Ich habe auch ohne…“ – okay, das ist einfach zu lang, ich kürze ab: IhaoAS-Menschen. Ich saß auf diesen Partys am Rand, nippte am Wasser, unternahm vielleicht hin- und wieder den Versuch zu tanzen und ließ es schnell wieder bleiben, weil ich mir blöd vorkam, und floh also wieder zum Wasserglas und führte gezwungene Unterhaltungen.