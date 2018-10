Ich bin eine leidenschaftliche Kaffeehaus-Sitzerin. Nirgendwo sonst kann man so gut in Gesellschaft allein sein, kann sich über fremde Welten so gut informieren und nirgendwo kann man so gut Stunden und ganze Tage verbringen – völlig unproduktiv vor sich hin sandeln oder schrecklich produktiv in seinen Laptop reinhauen. Alles geht, nichts muss und im Hintergrund gurgelt eine Kaffeemaschine dezent als Begleitmusik. Das Leben im Kaffeehaus ist das beste aller möglichen Leben.