Diese Art, sich zu erholen, ist laut Rantanen eine alte finnische Tradition. Die Finnen trinken am liebsten zu Hause, was vermutlich an der spärlichen Besiedlung des riesigen Landes (und den langen Wegen zur nächsten Kneipe) liegt. Aber eben auch an den saftigen Preisen, die man in Bars für ein Glas Bier zahlen muss. Kein Wunder also, dass es einen finnischen Ausdruck für die Freizeitbeschäftigung des Zuhausetrinkens gibt.