Brauchen wir wirklich jedes Jahr einen neuen „Sommerdrink“?

Die meisten Sommerdrinks der vergangenen Jahre versprühen ja auch ziemlich zuverlässig einen sehr ähnlichen Vibe: Sie wollen leicht sein und fruchtig, frisch und ein bisschen elegant: Südfrankreich am Meer im Glas. Deshalb muss sehr dringend irgendeine Fruchtscheibe rein oder alternativ auch ein ganzer Minzstrauch. Und ganz viel Eis, das am besten in einem großen Weinglas schön sommersoundig klimpernd zur Geltung kommen kann. Basis der Mischung ist selten was Hochprozentiges, das würde zu sehr reinballern an einem schwülen 30-Grad-Nachmittag. Lieber also exotischere Liköre wie Lillet oder Andalö, deren Namen idealerweise vor Sommerbeginn noch nie jemand gehört, weil sie aus einem anderen Land kommen, am besten aus einem, mit dem man gleich schöne Sommerurlaubsbilder verbindet. Sie geben dem Drink auch gleich eine hübsche Farbe. Und dann muss nur noch was mit Blubberblasen draufgekippt werden, meistens Prosecco, der schwippst schön rein. Wenn man ehrlich ist, ist das alles geschmacklich meist nur so mittel. Der Sommerdrink lebt vom Gefühl, das er vermittelt. Und das hat natürlich ein Verfallsdatum: Spätestens, wenn deine Oma in ihrem Stammcafé einen Hugo bestellt und es ihn in der Dose bei Aldi gibt, merkst du, dass diese süße Klebrigkeit eigentlich nie wirklich gut schmeckte.