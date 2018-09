Denn was soll das eigentlich sein? Ein „Frauengetränk“? Ich bin eine Frau. Und trinke nahezu ausschließlich Bier, Wein und Wodka (wenn es um Alkoholika geht). Macht das Bier, Wein und Wodka zu Frauengetränken? In meinem Universum sollte das eigentlich so sein. Und doch weiß ich ebenso gut wie jeder andere, was gemeint ist, wenn man von „Frauengetränken“ spricht: Prosecco, Aperol Spritz, Piña Colada... solche Sachen. Irgendwas mit Früchten am Besten, was Süßes, vielleicht auch Sahniges, mit wenig Alkoholgehalt.