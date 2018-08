Ich rufe Ulrich Zimmermann an, Chefarzt der Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie am Isar-Amper-Klinikum in München, um mir unsere Theorie bestätigen zu lassen. Aber der Professor unterbricht meine Schilderung: „So etwas wie Schocknüchternheit gibt es nicht. Das meiste ist Einbildung“, sagt Zimmermann. Natürlich hänge das Verhalten in solchen Situationen davon ab, wie viel Alkohol derjenige im Blut hat. Aber auch da gebe es auch erhebliche Unterschiede, wie der Körper damit umgehe. „Wir erleben alkoholabhängige Patienten mit drei, dreieinhalb Promille im Blut, die zu Fuß zu uns in die Notaufnahme spaziert kommen. Und es fällt erst auf, wie viel sie getrunken haben, wenn man die Blutwerte ansieht. Das liegt einfach daran, dass das Gehirn so an den Alkohol gewöhnt ist.“