Ode an das Dosenbier

Dosenbier war in New York das einzige alkoholische Getränk, das man unkompliziert am Kiosk kaufen konnte. Wir steckten unsere Dosen in kleine braune Papiertüten und konnten so auch nachmittags im Park oder auf dem Weg zur Party immer wieder einen diskreten Schluck nehmen. Mit Flaschen wäre das undenkbar gewesen – zu schwer, zu klirrend, zu rutschig.