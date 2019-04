Wenn ich in den USA auf öffentlichen Straßen ein Bier trinke, dann werde ich angeschaut, als hätte ich am Morgen vergessen, mir eine Hose anzuziehen. Öffentliches Trinken ist gesellschaftlich mal so gar nicht gerne gesehen und wird je nach Staat sogar mit hohen Bußgeldern bestraft. Das „Weg-Bier“ kennt in Amerika keiner, wohingegen bei uns in Deutschland öffentliches Trinken zur Feierkultur dazugehört. In Amerika verkaufen Schnapsläden wegen des öffentlichen Alkoholverbots zugeschnittene Papiertüten, in die genau eine Getränkedose passt. Beim Trinken hat man dann immer Papier im Mund und, obwohl es dann ja eigentlich legal ist, es fühlt sich ein bisschen so an, wie das Bahnfahren ohne Ticket.