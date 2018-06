Der Stolz der Münchner auf ihr Bier ist übertrieben

Von gefühlt jeder zweiten Plakatwand grinsen einem irgendwelche gutaussehenden High-Performer in angetrachtelten Outfits an, während sie einander mit Münchner Bier zuprosten. Auf strammen Männer-Waden sieht man des öfteren die Zahl 1328 eintätowiert – Gründungsjahr der Augustiner Brauerei. Der Biergarten gilt als Alleinstellungsmerkmal der Stadt und wird in jedem Reise-Blog begeistert beschrieben: so demokratisch! So zünftig! So irre, dass man sein eigenes Essen mitbringen kann! Und dazu eine Maß Maximaldurchschnitts-Plörre. Ja, selbst die Tourismus-Kampagnen für die Stadt kommen nicht ohne die Erwähnung der Biertradition aus.