Zugegeben: Das jeden Tag zu machen, kratzt an mancher Definition eines Alkoholproblems. Und in der Champagner-Variante kann sich das vermutlich kaum jemand leisten. Mit Sekt schon! Damit wird diese schöne Art, den Tag zu beenden, machbar. An einem durchschnittlichen Freitagabend, an dem man zu müde zum Ausgehen ist, aber die scheußliche Woche auf gar keinen Fall so lassen will, als wäre erst Donnerstag, fühlt sich Rotkäppchen in der Badewanne mindestens genauso erhaben an wie – hier kann ich natürlich nur mutmaßen – eine Magnumflasche Veuve Clicquot im Whirlpool.