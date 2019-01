Die Runde Schnaps kommt nämlich oft dann, wenn der Abend sich aufgrund der Uhrzeit oder einer trägen Stimmung aufzulösen droht. Die Schnapsrunde, die dann auch noch diejenigen überreden soll, die eigentlich schon ihre Jacke anhaben, ist wie ein flüssiges Versprechen: Jetzt wird’s noch richtig geil! Das stimmt sogar meistens. Und zwar nicht, weil sich dann der Abend schlagartig in eine ganz überraschende oder aufregende Richtung entwickeln würde. Sondern, weil eine Schnapsrunde automatisch mehr Schnapsrunden bedeutet. Wenn eine Runde bestellt ist, fühlen sich automatisch viele der Anwesenden verpflichtet, selbst auch nochmal Schnaps auszugeben. Alles andere wäre ja ungerecht. (Genauso ist es, wenn auf Geburtstagen oder Weihnachtsfeiern Schnaps kredenzt wird – niemand will schließlich der Spielverderber sein.) Und so setzt der erste Schnaps des Abends eine Kettenreaktion in Gang, denn ein Schnaps kommt nie allein. Kopfweh am nächsten Morgen ist ohnehin schon programmiert, warum also nicht noch mehr davon?