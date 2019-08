Warum wir uns im Club von Pfandmarken befreien sollten

Ratlos gehe ich zur Tanzfläche zurück. „Ist was nicht okay?“, fragt meine Begleitung. Ich erzähle von der Pfandmarke. Sie lacht. Dann fischt sie zwei Exemplare aus ihrer eigenen Tasche. „Befreien wir uns von dem Stress!“, ruft sie und wirft die Pfandmarken einfach über ihre Schulter. Ich bin beeindruckt. Und unsicher. Ist es okay, Pfandmarken einfach wegzuwerfen? Ist das nicht blöd für den Club? Wenn das alle machen würden ... Doch dann fällt mir die Pfandmarkensammlung auf meinem Dielentisch ein. Auf eine mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und so lasse ich meine Pfandmarke hinterher fliegen. Dann erklärt mir meine Begleitung, die manchmal selbst in einem Club arbeitet, wozu es Pfandmarken eigentlich gibt. Nämlich nicht dafür, dass Flaschen zurück an die Theke finden, sondern: um den bescheidenen Verdienst des Thekenpersonals aufzubessern. 50 Cent extra für jede vergessene Flasche.

Ich fühle mich befreit. Ab heute werde ich Pfandmarken einfach über die Schulter werfen. Das war’s, ihr ollen Plastiktaler! Nie wieder Pfandmarkenschikane! Als Aussteigerin aus dem Pfandmarkensystem werde ich in Talkshows auftreten und Deutschlands Clubgängern zu einem unbeschwerten Nachtleben verhelfen! Oder die Pfandmarken einfach gleich nach Erhalt zurückgeben. Dann kann die Person an der Bar die 50 Cent direkt in die Trinkgeldkasse legen.