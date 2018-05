Warum man mit Freunden trinkt, wenn sie Liebeskummer haben

Nicht, dass wir nicht mehr miteinander sprachen, wenn wir unterwegs waren. Aber wir sprangen ständig schnell von einem Thema zum nächsten. Über ihre Trennung haben wir zwar auch gesprochen, aber kratzten jedes Mal nur an der Oberfläche, um dann wieder über etwas anderes zu sprechen. Das lag zum einem am Alkohol, denn so ein Abend fing schon mit zwei Gin Tonics und einem großzügigen Tequila-Shot in der Küche an und meistens wurden wir dann ziemlich schnell albern, sodass ernste Gespräche erstmal nicht mehr möglich waren. Zum anderen, weil wir ja planten, auszugehen, und da sind gute Laune und Zerstreuung eher angesagt als Probleme wälzen.